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Россия может предложить Украине газ в обмен на аннулирование штрафа АМКУ

опубликовано Nvb2003 в Пт, 09/12/2016 - 14:46 Новость: тема тэги гео
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9 декабря в Брюсселе возобновятся трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и ЕС. Украина готова вернуться к закупкам российского газа при условии отказа "Газпрома" от контрактного условия take-or-pay, согласно которому Украина должна предоплачивать потребляемый газ. Москва же намерена требовать ответных уступок, в виде отказа Киева от антимонопольного штрафа в размере 6,4 млрд. долл., наложенного на «Газпром» хозяйственным судом Украины за якобы имевшие место нарушения антимонопольного законодательства Украины.
На переговорах с ЕК российская сторона указывает на то, что, учитывая более холодную зиму, пики потребления в январе-феврале в Украине могут быть таковы, что превысят технические возможности отбора из ПХГ. Решением могла бы стать закупка 1,5-4 млрд. кубометров газа у "Газпрома".
"Газпром" не рассматривает предоставление Украине дополнительных скидок, так как уже сейчас цена российского газа ниже, чем поставок из ЕС, - примерно 182 долл. против 244 долл. за 1 тыс. кубометров (с учетом доставки до границы Украины).
Если сторонам не удастся сейчас достичь соглашения, переговоры, вероятно, возобновятся ближе к концу зимы, когда станет известно решение Стокгольмского арбитража по обоюдным претензиям Нафтогаза и Газпрома.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"