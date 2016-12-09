Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Россия может предложить Украине газ в обмен на аннулирование штрафа АМКУ опубликовано Nvb2003 в Пт, 09/12/2016 - 14:46 Новость: тема тэги гео 9 декабря в Брюсселе возобновятся трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и ЕС. Украина готова вернуться к закупкам российского газа при условии отказа "Газпрома" от контрактного условия take-or-pay, согласно которому Украина должна предоплачивать потребляемый газ. Москва же намерена требовать ответных уступок, в виде отказа Киева от антимонопольного штрафа в размере 6,4 млрд. долл., наложенного на «Газпром» хозяйственным судом Украины за якобы имевшие место нарушения антимонопольного законодательства Украины.

На переговорах с ЕК российская сторона указывает на то, что, учитывая более холодную зиму, пики потребления в январе-феврале в Украине могут быть таковы, что превысят технические возможности отбора из ПХГ. Решением могла бы стать закупка 1,5-4 млрд. кубометров газа у "Газпрома".

"Газпром" не рассматривает предоставление Украине дополнительных скидок, так как уже сейчас цена российского газа ниже, чем поставок из ЕС, - примерно 182 долл. против 244 долл. за 1 тыс. кубометров (с учетом доставки до границы Украины).

Если сторонам не удастся сейчас достичь соглашения, переговоры, вероятно, возобновятся ближе к концу зимы, когда станет известно решение Стокгольмского арбитража по обоюдным претензиям Нафтогаза и Газпрома. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее