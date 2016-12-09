На Запорожском побережье в Кирилловке подорвался 17-летний охранник

В пгт Кирилловка, что в Запорожской области, в доме отдыха произошел взрыв, причиной которого было неосторожное обращение с гранатой одного из частных охранников. Начато уголовное производство.

8 декабря в 21:00 в пгт. Кирилловка, в неработающем частном доме отдыха по ул. Калинина произошел взрыв. Его услышал Александр Варламов — помощник оперативного дежурного Акимовского отделения полиции, помещение которого расположено по соседству.

30-летний полицейский, не колеблясь, бросился к месту взрыва. В помещении он увидел два окровавленных тела. Более того, еще одним результатом взрыва стал пожар, который разгоралась в комнате. Милиционер погасил пламя, позвонил в полицию, медикам и предоставил раненому домедицинскую помощь. Своевременное вмешательство позволило спасти жизни раненому охраннику, который мог погибнуть от потери крови.

На место происшествия срочно прибыли следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Запорожской области.

Выяснено, что трагедия произошла в результате чрезмерного употребления алкоголя частными охранниками и неосторожного обращения с гранатой одним из них — 17-летним жителем Мелитополя. Подобное неблагоразумное поведение стоила молодому жизни, а его 43-летнему коллеге — многочисленных ранений. Откуда у погибшего, который, несмотря на юный возраст, ранее уже имел неприятности с законом, появилась граната — установит досудебное расследование, начатое по признакам ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) и ст.264 (небрежное хранение оружия или боеприпасов) Уголовного кодекса Украины.