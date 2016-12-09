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Киевский район всегда под огнем

опубликовано vinodelov в Пт, 09/12/2016 - 15:08 Новость: тема тэги гео
В обстреливаемом Киевском районе

Самый северный район Донецка — Киевский, украинские вояки в покое не оставляют.

По Киевскому району ВСУ стреляют с позиций под поселком Пески, рядом с селом Опытное и поблизости от города Авдеевка.

Несмотря на то, что на протяжении текущей недели повышенным вниманием украинских военных пользуются промышленная зона около Ясиноватой и Донецкая фильтровальная станция питьевой воды, обстрелы Киевского района Донецка особенно сильными были по ночам 7 и 8 декабря.

Огонь из артиллерийских орудий и минометов велся со стороны Песок. Но украинские военные, и при обстрелах поселка Спартак, постепенно смещали зону огня к Путиловскому лесу и жилой застройке на северных окраинах Донецка.

К концу дня 8 декабря, в 16 часов, сильный огневой бой возобновился около Ясиноватского блок-поста, затем орудийные и минометные залпы стал раздаваться снова вблизи поселка Спартак, и уже после 19 часов обстрел опять добрался до Киевского района Донецка, хотя и не был таким сильным, как одними, или двумя сутками раньше.

— А стреляли потом, хоть и с перерывами, но всю ночь, — рассказал житель Киевского района. — Было, правда, слышно, что и наши «ответку» посылают. Это верный признак того, что «укропы» наглеют и снаряды ложатся где-то близко от жилых домов. Тогда врага приходится осаживать. Сейчас у нас так случается каждую ночь, потому, что наш район всегда под огнем.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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