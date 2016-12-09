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Как Порошенко держит слово или плевок в сторону Беларуси

опубликовано vinodelov в Пт, 09/12/2016 - 15:32 Новость: тема тэги гео
Как Порошенко держит слово
Согласно сообщениям белорусских СМИ, компания «Украэрорух» отказывается от выплаты компенсации за неспровоцированный агрессивный акт по отношению к соседней, и вроде бы братской, Белоруссии. Как уже сообщалось ранее, украинцы угрожали сбить мирный лайнер белорусской компании «Белавиа».

После жёсткой реакции из Минска Пётр Порошенко с перепугу извинился. И даже клятвенно пообещал строго наказать виновных. И что уж вообще от него, можно сказать, даже не ожидали – выплатить пострадавшим компенсацию.

Но обещаниям Порошенко грош цена. Теперь СБУ и «Украэрорух» на голубом глазу утверждают, что никакой агрессии в отношении белорусского самолёта на самом деле не было, а значит и платить не за что.

Прямо скажем, эсбэушники и авиаторы поставили своего президента в неудобную, а точнее в дурацкую позу. Вот он признаёт случившееся и обещает компенсацию, а его подчинённые поступают с точностью до наоборот. Всё смешалось в украинском доме…

Василий Семёнов
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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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