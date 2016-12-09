Украинцы пашут на литовцев

Как писал с сарказмом древнерусский летописец, обращаясь к воинственному князю галицко-волынскому Роману: «Романе, Романе – худо живеше: Литвою ореше!». Речь шла о том, что этот князь широко использовал в полевых работах пленных литовцев, наказывая их этим за набеги на Русь.

Сейчас времена кардинально изменились: потомки древних русичей – украинцы ищут себе пропитание «за бугром», в том числе и в Литве. А в этой маленькой, но гордой прибалтийской республике не только местные жители, несмотря на 10-процентную безработицу не желают трудиться в сельском хозяйстве, но и гастарбайтеры в большинстве своём предпочитают себе более чистую работу. В сфере услуг, например.

Так что литовской фермерше Инге Чернюте пришлось изрядно попотеть, прежде чем она из почти двух сотен иностранных рабочих нашла четвёрку украинцев, которые согласились пахать для неё землю. Примеру находчивой фермерши теперь последуют и другие литовские аграрии, благо голодных украинцев, готовых к ним наняться всё больше.