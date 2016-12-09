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Главная Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения опубликовано Nvb2003 в Пт, 09/12/2016 - 20:07

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Украинское командование перебрасывает к линии соприкосновения военную технику, иностранных наемников, а также боевиков из националистических батальонов. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко.

"По имеющейся у нас информации, в район населенного пункта Станица Луганская прибыла колона техники в составе четырех БМП и пяти грузовых автомобилей с личным составом", - сообщил Марочко.

"В населенный пункт Болотенное прибыло подразделение иностранных наемников численностью до 40 человек, а в район населенного пункта Светлодарск прибыли три снайперские группы, вооруженные крупнокалиберными винтовками иностранного производства", - отметил майор. Он добавил, что военно-политическое руководство Украины продолжает проводить усиление позиций ВСУ подразделениями из состава националистических батальонов.

"Так, в населенные пункты Нижнетеплое и Петровка прибыли подразделения из состава 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" для проведения провокационных действий в отношении Народной милиции ЛНР", - уточнил Марочко. Майор сообщил, что украинские силовики продолжают инженерное оборудование занимаемых позиций по всей линии соприкосновения.

"В населенном пункте Новоалександровка, в зоне ответственности 59-й бригады, ведутся инженерные работы по оборудованию капониров для БМП и огневых позиций для минометных расчетов", - отметил он. Майор подчеркнул, что таким образом украинская сторона выражает свое несогласие с решениями "нормандской четверки" и взятыми на себя обязательствами перед мировым сообществом.

"В настоящий момент на полигонах Народной милиции ЛНР регулярно проводятся занятия по боевой подготовке, где особое внимание уделяется отработке нормативов по огневой и специальной подготовке. С управлением и подразделениями Народной милиции ЛНР проведены занятия по приведению в высшие степени боевой готовности с отработкой соответствующих нормативов", - рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее