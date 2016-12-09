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Главная Представители ОБСЕ уклоняются от однозначных ответов по поводу обстрелов в Донбассе - Дейнего опубликовано Nvb2003 в Пт, 09/12/2016 - 20:11

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Данные с установленной в Станице Луганской наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ видеокамеры подтверждают отсутствие обстрелов подконтрольной ВСУ территории с позиций Народной милиции. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего.

Он напомнил, что 7 декабря в Минске прошел очередной раунд переговоров участников Контактной группы и ее рабочих подгрупп. В ходе заседания подгруппы по безопасности, в частности, обсуждались "перспективы завершения разведения сил и средств у Станицы Луганской".

"Опять украинская сторона рассказывает о каких-то мифических обстрелах. Благо, на этот раз у нас есть уже результаты работы камеры видеонаблюдения, которая стоит в Станице, которую ОБСЕ таки запустила в работу. И данные с этой камеры не подтверждает ни одного из фактов названных обстрелов", - подчеркнул Дейего.

"Тем не менее, ОБСЕ уходит от ответов, есть ли у нас обстоятельства, которые препятствуют разведению сил и средств. На вполне конкретно поставленные вопросы звучат очередные предложения познакомиться с материалами, которые они размещают по результатам мониторинга на официальном сайте ОБСЕ", - добавил уполномоченный представитель ЛНР. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее