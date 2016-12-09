Депутат Александр Онищенко порционно выдаёт компромат в прессу

Депутат от "Воли народа" Александр Онищенко рассказал издаваемой в Киеве еженедельной англоязычной газете о некоторых подробностях коррупционного скандала в окружении Порошенко. Он утверждает, что депутат от БПП Игорь Кононенко, приближенный к президенту Петра Порошенко, получает $20 с каждой тонны угля, поставляемого из оккупированного Донбасса.

Также Онищенко заявил изданию, что человек, который приходил в его офис и забирал один миллион долларов на "карманные расходы" и о котором он рассказывал ранее, также был Кононенко.

Депутат-беглец также повторил Kyiv Post свои предыдущие заявления о том, что он участвовал в подкупе депутатов Рады для Порошенко, добавив, что в этом процессе вместе с ним были задействованы Кононенко и депутаты от БПП Игорь Грановский и Сергей Березенко.

Онищенко также рассказал, что назначение депутата от БПП Юрия Луценко генпрокурором обошлось в два миллиона долларов, которые были выплачены депутатам. Заказчиком дискредитационной кампании против экс-премьера Арсения Яценюка, на которую он якобы потратил 30 миллионов долларов, Онищенко также назвал Кононенко.

Онищенко рассказал Kyiv Post, что имеет аудиозаписи, которые якобы доказывают попытки Порошенко подкупить депутатов, получить деньги от бизнесменов или захватить бизнес, захватить денежные потоки государственного предприятия "Укргаздобыча", а также переговоры о покупке канала "112 Украина".