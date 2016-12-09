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Главная ЛНР в состоянии оплатить водоснабжение, но Киев блокирует механизм оплаты – Дейнего опубликовано Nvb2003 в Пт, 09/12/2016 - 20:15

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Луганская Народная Республика располагает финансовыми средствами для оплаты воды, поставляемой с подконтрольных Киеву водозаборов, но Украина блокирует механизм оплаты. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего.

"Эти деньги есть, люди за это платят, эти деньги готовы к тому, чтобы их отправить на расчетные счета организации, которая нам эту воду предоставляет. А вот механизма отдать эти деньги – его нет сегодня, и Украина по сегодняшний день делает все от нее зависящее для того, чтобы этот механизм не появился", - подчеркнул он.

"Там, на той стороне, обеспечением поставки воды занимаются такие же работяги, такие же наши граждане, как и здесь, на нашей территории. Они тоже должны получать зарплату, они тоже должны кормить детей, они должны рассчитываться за электроэнергию, которая обеспечивает работу насосных агрегатов. Это очевидные вещи", - отметил уполномоченный представитель ЛНР.

Он напомнил, что Комплексом мер предусмотрено восстановление банковской системы, в первую, очередь для осуществления социальных платежей, выплат пенсий и оплаты коммунальных услуг.

"То есть ситуацию, которая у нас сейчас развивается, в феврале 2015 года, на этапе подготовки Комплекса мер, уже в каком-то первом приближении видели – что разрыв банковских связей породят проблемы, связанные с гуманитарной сферой", - подчеркнул Дейнего.

"Я думаю, ситуацию в ближайшее время удастся изменить", - считает он. Дейнего отмечал, что Республика рассчитывает, на то, что участники Минских переговоров определят механизм оплаты за воду и заставят Украину разблокировать поставку в Республику. Ранее уполномоченный представитель ЛНР выражал надежду на то, что координаторы от ОБСЕ Контактной группы и ее рабочей подгруппы по экономическим вопросам повлияют на Киев и помогут разблокировать работу экономической группы. Без возобновления работы экономической под группы не представляется возможным решить вопрос поставок воды в ЛНР с подконтрольной Киеву территории Луганщины. Киев 1 декабря прекратил подачу воды в ЛНР с Петровского водозабора и более чем вдвое сократил объемы поставок с Западной фильтровальной станции (ЗФС). :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее