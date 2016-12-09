Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Сводка Министерства обороны ДНР 9 Декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пт, 09/12/2016 - 20:17

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Ситуация на линии соприкосновения войск в Донецкой Народной Республике остается напряженной. В течение недели украинские силовики по-прежнему активно использовали запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение. Об этом во время брифинга 9 декабря сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин.

«Интенсивность обстрелов по сравнению с прошлой неделей снизилась почти на одну тысячу и составляет 10 603 раз. По территории Республики велся огонь с применением артиллерии, танков и минометов – 3456 раз. Обстрелы велись по 28 населенным пунктам Республики с позиций украинских боевиков Шаптала, Мацейко, Николюка, Соколова и Делятицкого, активно применялась артиллерия калибра 152 мм с позиций артбригад Панченко и Брусова. От рук украинских силовиков получили ранения трое мирных жителя, повреждено пятьдесят девять домостроений в населенных пунктах, Старомихайловка, Ленинское, Григорьевка, Докучаевск, Коминтерново, Крутая Балка, Горловка, Саханка, Ясиноватая, Куйбышевский, Петровский и Кировский район города Донецка. Так, 8 декабря, с позиций 128 отдельной горно-пехотной бригады, дислоцирующейся в районе населенного пункта Пески, артиллерийскому обстрелу из 152 мм снарядов подвергся Куйбышевский район Донецка. В результате обстрела трое мирных граждан получили ранения, повреждения получили десять домостроений. 9 декабря с позиций 30 отдельной механизированной бригады ВСУ артиллерийскому обстрелу из 152 мм орудий подвергся населенный пункт Григорьевка Тельмановского района, по которому было выпущено более двадцати снарядов. В результате повреждения получили 17 домостроений и линия электропередач. Без электроэнергии остались Григорьевка и Саханка», — сообщил Эдуард Басурин. Также он отметил, что корректировка огня артиллерии осуществляется с применением беспилотных летательных аппаратов. Всего за истекший период была зафиксирована работа девяти БЛА ВСУ на Донецком и Мариупольском направлениях. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее