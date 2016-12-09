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Главная Брифинг заместителя министра природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР опубликовано Nvb2003 в Пт, 09/12/2016 - 20:28

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Законодательство ЛНР упростило порядок закрепления охотничьих угодий за землепользователями Республики. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил заместитель министра ведомства - начальник управления развития лесного хозяйства Виктор Грибачев.

"Если брать старый закон (Украины) "Об охоте (и охотничьем хозяйстве"), чтобы закрепить охотничьи угодья нужно было согласование пройти со всеми пользователями, арендаторами. На сегодняшний день, то есть в 2015 году, мы немного упростили", - сказал он.

"Мы ушли от согласования с арендаторами, а с постоянными землепользователями (согласование) оставили", - пояснил замминистра.

Грибачев уточнил, что охотугодья закрепляются за юридическими лицами, в уставе которых указан вид деятельности "ведение охотничьего хозяйства".

Охотугодья закрепляются Советом министров ЛНР по представлению Минприроды с учетом ходатайства администраций городов и районов Республики и согласований постоянных пользователей земельных участков. Грибачев добавил, что площадь угодий должна составлять не менее трех тыс. га, минимальный срок закрепления – 15 лет. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее