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Слишком много лжи — советник президента США Трампа про киевскую дезу о Крыме и Украине

опубликовано alex1943 в Пт, 09/12/2016 - 20:28 Новость: тема тэги гео
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Картер Пейдж - советник недавно избранного президента США Дональда Трампа констатировал слишком высокий уровень дезинформации вокруг ситуации в Крыму и на самой Украине, которой Киев потчует весь мир. Об этом Пейдж сказал журналистам в ходе его визита в Москву.

По мнению Пейджа, политические решения уходящей администрации Барака Обамы по Крыму и Украине принимались, главным образом, на основе этой дезинформации. Он назвал это вопиющим примером «поддельными новостей».

«Я уверен, что будут новые возможности для преодоления этих ложных представлений и неправильного вектора, который был установлен для Украины», - заявил советник президента США, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли, по его мнению, новая американская администрация реализовывать новую политику по Крыму, и какую роль будет играть «украинский вопрос» в политике Вашингтона при президенте Дональде Трампе.

Картер Пейдж - бывший инвестиционный банкир, работал в Москве в американском инвестиционном банке Merryll Lynch, где консультировал крупнейшие российские энергетические компании, которые сейчас находятся под американскими санкциями.

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