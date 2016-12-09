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Главная Брифинг руководителя проекта "Не забудем, не простим!" опубликовано Nvb2003 в Пт, 09/12/2016 - 20:31

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: Документы, собранные участниками проекта "Не забудем, не простим!" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" подтверждают, что действия Украины в отношении Республик Донбасса являются национально-культурологическим геноцидом. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявила руководитель проекта Анна Сорока. Она напомнила, что 9-10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН были приняты Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также Всеобщая декларация прав человека.

"США и Европа, преследуя свои политические цели, сознательно позволяют Украине пропагандировать идеологию нацизма, потакают ведению вооруженных действий, которые никак не вписываются ни в какие "антитеррористические операции". У нас есть очень много документов, которые подтверждают, что Украина действительно ведет войну, а также целенаправленно создает и принимает документы, нарушающие права и свободы человека", – отметила Сорока.

Руководитель проекта напомнила, что в Конвенции есть пункт С статьи 2 "Предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее".

"То, что мы сейчас видим в отношении подачи воды и угроз отключения электричества позволяет нам смело квалифицировать эти действия как геноцид. Украина целенаправленно создает условия для того, чтобы сокращать численность жителей Донбасса", – подчеркнула она.

"Кроме того, в докладе Верховного комиссара ООН по правам человека, которым охватывается период с 16 августа по 15 ноября 2016 года, четко указано, что только по предварительным данным ООН насчитывает около 10 тысяч погибших человек среди гражданского населения и более 22 тысяч раненых. Не говоря уже о без вести пропавших, о тех людях, которые ежедневно преследуются в зоне соприкосновения. Здесь говорится и о наших пунктах перехода, о том, что Украина нарушает порядок выплаты пенсий, социальных пособий жителям Республики", – добавила Сорока. Руководитель проекта отметила, что его участники занимаются не только сбором данных о погибших и раненых в Донбассе.

"Помимо этого, мы собираем данные о средствах и методах ведения войны и тех нормативно-правовых актах Украины, которые мы требуем отменить через Контактную группу в Минске, так как они нарушают права и свободы человека. Перечень таких документов у нас есть, все это переведено на английский язык", – рассказала она.

"Собранные нами факты мы изложим в обращении, которой передадим через уполномоченного представителя ЛНР Владислава Дейнего в Контактную группу, чтобы обратить внимание всех стран, которые участвуют в переговорном процессе, на то, что Украина совершает преступление геноцид в отношении жителей Донбасса", – сообщила общественница.

"Украина совершает национально-культурологический геноцид в отношении жителей Донбасса. Мы будем говорить и кричать об этом на весь мир. Страшные факты украинских преступлений все равно будут открываться. И они лягут в основу международного трибунала по Украине, который уже не за горами", – подчеркнула Сорока. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее