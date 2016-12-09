Футбольное побоище в Одессе, под раздачу попал датский турист

Об этом на своей странице в соцсети пишет одесская правозащитница Оксана Челищева. Побоище произошло после очередного футбольного матча, в эту «мясорубку» совершенно случайно попал датский турист, который, по словам Челищевой, приехал в Одессу в поисках спутницы жизни. Встретившись, они решили прогуляться по вечернему городу, однако, на свою беду, встретили толпу ультрас.

Вот как рассказывает об этом одесская правозащитница: «В первый же день прекрасная Марина решила показать ему Дерибаса, где ему дали по голове молотком, испинали и ограбили. Зато теперь я знаю, что такое Еврейская больница, знаю, что там нет медикаментов, знаю, что медсестра получает 1600 гривен. Но какой ужас… Мы с врачом «скорой» вводим нашего Йеспера в приемный покой, а там — как прифронтовой госпиталь. Его пробитая голова была четвертой. Врачи чистили и зашивали пробитые головы ирландца, англичанина, уэльсца. Этих обработали футбольные ультрас. Пока Йеспера и меня опрашивали подъехавшие прокурор и следователь, им позвонили о пробитых головах двух грузин. Врач сказал, что везут немца с травмой головы. Следователь мне говорит: «Европа!!! Какая Европа. Тут такой бандитизм!».