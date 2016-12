Партнеры















Главная Адвокатская компания Atkins Thomson ответила на запрос «Украинской правды» опубликовано alex1943 в Пт, 09/12/2016 - 21:01 Новость: тема тэги гео Известное украинское издание «Украинская правда» (УП) сделала запрос британской адвокатской компании Atkins Thomson относительно заявления британского журналиста Максима Такера , который ранее заявил, что получил угрозы по поводу публикаций обвинений депутата от "Воли народа" Александра Онищенко в адрес президента Петра Порошенко. В ответе компании на запрос "УП" британская адвокатская компания Atkins Thomson предостерегла "Украинскую правду" от публикаций обвинений депутата от "Воли народа" Александра Онищенко в адрес президента Петра Порошенко. Компания в письме подтвердила, что писала такое письмо в британскую газету The Times относительно намерений Такера опубликовать в ней статью об обвинениях Онищенко. Также адвокаты заявили, что представляют "Блок Петра Порошенко", его руководство и украинское правительство. Они добавили, что получили задание принимать все меры, чтобы не допускать публикаций с этими обвинениями, которые они считают ложными. В письме также говорится, что компания при необходимости будет подавать судебные иски на любое издание в Европе и мире за любую републикацию этих клеветнических, по мнению адвокатов, обвинений Онищенко. "Украинская правда" не смогла опубликовать само письмо и не приводит прямых цитат из него, поскольку в письме содержится соответствующее предостережение и требование конфиденциальности. В то же время, британский журналист Максим Такер заявил, что намерен продолжать подготовку статьи для статьи The Times относительно обвинений депутата от "Воли народа" Александра Онищенко в адрес президента Петра Порошенко, несмотря на предостережения адвокатов последнего. По словам Такера, ранее он обратился за комментарием на эту тему в Администрацию президента и получил от нее ответ, а вслед за ним – письмо от британских адвокатов, которые предостерегали от публикации материала, пригрозив судом. По словам Такера, он был очень удивлен, получив это письмо. Также он, со ссылкой на свои источники, утверждает, что инициатором письма был лично Порошенко. В то же время он добавил, что не намерен останавливать работу над статьей и сообщил, что она, скорее всего, будет опубликована в британской The Times. :: alex1943 :: Автор (или псевдоним)

alex1943 О себе

Делай, что должен, и будь, что будет Об авторе подробнее