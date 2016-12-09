Освобождение Алеппо: "неправильное" поведение России

Сегодня в гостях у ведущей студии интернет-канала Анна-Ньюс Светланы Руденко кандидат военных наук, военный эксперт и аналитик Анатолий Андреевич Матвийчук. Наша сегодняшняя беседа посвящена военной операции по освобождению Алеппо от террористических формирований ИГИЛ, вокруг которой в настоящее время сложилась довольно парадоксальная ситуация. Несмотря на военные успехи, спасение многих сотен мирных жителей города, на Россию опять посыпались упреки со стороны западных политиков и более того Госдеп США фактически заявил о своем намерении оказать военную помощь так называемой умеренной оппозиции, которая по факту состоит из отрядов террористов, от которых и пытаются освободить Алеппо.