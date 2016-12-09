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Главная Освобождение Алеппо: "неправильное" поведение России опубликовано Nvb2003 в Пт, 09/12/2016 - 21:02

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня в гостях у ведущей студии интернет-канала Анна-Ньюс Светланы Руденко кандидат военных наук, военный эксперт и аналитик Анатолий Андреевич Матвийчук. Наша сегодняшняя беседа посвящена военной операции по освобождению Алеппо от террористических формирований ИГИЛ, вокруг которой в настоящее время сложилась довольно парадоксальная ситуация. Несмотря на военные успехи, спасение многих сотен мирных жителей города, на Россию опять посыпались упреки со стороны западных политиков и более того Госдеп США фактически заявил о своем намерении оказать военную помощь так называемой умеренной оппозиции, которая по факту состоит из отрядов террористов, от которых и пытаются освободить Алеппо. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее