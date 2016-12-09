Во Львове «Русский культурный центр» выселяют из помещения решением суда и отдадут его «героям АТО»

Хозяйственный суд Львовской области постановил принудительно выселить «Русский культурный центр» из помещения по улице Короленко, 1а, где он расположен. Вопрос о его судьбе поднимался 9 ноября в ходе круглого стола во Львовском облсовете. И вот ровно через месяц национально озабоченное руководство областного совета радостно констатировало:

«Российское культурное общество и его «братские» организации, такие как редакция украинофобского «Русского вестника», могут потихоньку паковать вещи», — заявил в пятницу, 9 декабря, председатель областного совета Владимир Гирняк, намекнув на то, что в противном случае будет применена сила. Он сообщил, что помещение культурного центра во Львове теперь будет использоваться для нужд так называемой «АТО».

Местные «активисты» предлагают создать там центр для ветеранов «АТО», центр реабилитационной и юридической помощи украинским воякам или музей все той же «АТО».

Напомним: ранее неоднократно предпринимались попытки националистов выселить «Русский культурный центр» из занимаемого помещения. Руководство центра даже обратилось с письмом к президенту Украины Петру Порошенко, но никаких положительных действий с его стороны не последовало.