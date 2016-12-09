Франк-Вальтер Штайнмайер: «…вопрос о вооружении миссии ОБСЕ не играл роли в Гамьурге»

Столь желанная для Петра Порошенко полицейская миссия ОБСЕ в Донбассе не стала предметом обсуждения на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Гамбурге. Это подтвердил в пятницу на брифинге действующий председатель ОБСЕ, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Похоже, этот вопрос беспокоит секретариат ОБСЕ в последнюю очередь, если «беспокоит» вообще.

Вопрос о полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе не был предметом обсуждения на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Гамбурге, заявил Франк-Вальтер Штайнмайер. "Нельзя тут ничего подытожить, поскольку нет совершенно никаких предложений со стороны генсекретаря и секретариата ОБСЕ", — сказал он, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема полицейской миссии в Донбассе.

Он также отметил, что условия введения полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе могут быть сформулированы только после окончательного разведения вооруженных сторон конфликта.

"В настоящий момент мы должны добиться разведения фронтов — частей украинской армии и сепаратистов. И потом будут обдумываться условия миссии ОБСЕ. Действительно, здесь (в Гамбурге) вопрос о вооружении миссии ОБСЕ не играл роли", — сказал Штайнмайер.