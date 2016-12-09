Боевики ИГИЛ под прикрытием тумана пошли штурмом на Пальмиру

Террористы рассчитывали быстро прорвать оборону военных, используя БТР со смертниками.

Под прикрытием тумана эктремисты предприняли попытку атаковать позиции правительственных войск вокруг Пальмиры. Стало известно, что силы террористов были сосредоточены на трёх направлениях: с севера со стороны зерновых элеваторов, с севера со стороны эс-Сухне, с запада со стороны нефтескважины "Альмухр". Оснащение у боевиков ИГИЛ сотояло из не менее десяти танков, семи БМП и 14 пикапов с крупнокалиберным оружием.

Волна смертников рано утром пыталась прорваться на первую линию обороны и посеять панику среди военных. Военные смогли нейтрализовать почти всех, кроме двоих, которым удалось прорваться к позициям, в результате чего пострадало семь человек.

Второй волной пошли в атаку бронетранспортёры начинённые взрывчаткой. Но потерпели фиаско. Военные Сирии смогли остановить их при помощи противотанковых снарядов и уничтожить почти все из них. В плен взят один боевик, которым оказался наёмником из Средней Азии.

Бои продолжаются, но они безуспешны для ИГИЛ