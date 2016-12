Партнеры















Главная Агония боевиков в Старом Алеппо / The agony of the terrorists in Old Aleppo опубликовано Марат Мусин в Сб, 10/12/2016 - 21:55

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Террористы уходят на юг,сдавая квартал за кварталом в центре города. Уходят, судя по всему, ночью или под утро, оставляя немногочисленных снайперов, чтобы хоть как-то сдержать продвижение сирийской армии. Стрелковые бои практически не ведутся, после подавления таких огневых точек пехота идет на зачистку, при этом не встречая особого сопротивления. По улицам Старого Города, многим из которых несколько тысяч лет, мы решаем приблизиться к Цитадели. Зачистка еще не завершена, после передовых частей здесь не проверялись здания и не работали саперы. Terrorists go south, renting quarter after quarter in the city center. Gone, apparently, at night or in the morning, leaving a few snipers, to somehow keep the advance of the Syrian army. There are low fighting clashes, after the suppression of firing points infantry goes to sweep, without encountering much resistance.

In the streets of the Old Town, many of which are several thousand years, we decide to move closer to the Citadel. Stripping is not yet completed, after the forward units is not checked the building and did not work the engineers. :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

