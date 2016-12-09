После обстрелов: Авдеевский коксохим заработал, Донецкую фильтровальную станцию запустят завтра

В пятницу, 9 декабря, была возобновлена подача электроэнергии на Авдеевский коксохимический завод, который полностью остановился после обстрела со стороны ВСУ вечером в среду, 7 декабря, из-за повреждения электролинии, питающей предприятие и Донецкую фильтровальную станцию (ДФС).

Генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов сообщает в соцсети: «Ситуация на 16:00: устранено повреждение линии на ДФС (Донецкая фильтровальная станция, – ред.), линия введена в эксплуатацию, мы на двух вводах, спасибо «ДТЭК», мониторинговой миссии ОБСЕ, СЦКК и нашим работникам». Гендиректор отметил, что коксохимический завод возобновил подачу тепловой энергии в оккупированную ВСУ Авдеевку, причем в условиях нехватки газа на обогрев ряда коксовых батарей предприятия.

При ремонте электросетей не обошлось без стрельбы из стрелкового оружия с украинских позиций по ремонтникам. С украинским стрелками пришлось договариваться представителям СЦКК — российским офицерам.

В ходе сегодняшних ремонтных работ также были устранены повреждения на Донецкой фильтровальной станции. Сама ДФС будет запущена утром 10 декабря. Напомним: станция обеспечивает водой Авдеевку, близлежащие поселки, а также частично Донецк и город Ясиноватую.