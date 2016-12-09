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Главная Сводка событий Новороссии за 9 декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пт, 09/12/2016 - 23:03

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня украинские силовики открыли огонь вблизи Донецкой фильтровальной станции, где энергетики вели ремонт повреждённых линий электропередач. Противник применил стрелковое оружие. Украинская армия за прошедшие сутки выпустила 106 артиллерийских снарядов и мин по западной окраине Донецка, окрестностям Ясиноватой и Докучаевска, Тельмановскому району и южным селам Республики. Наряду с тяжелым вооружением и минометами с позиций ВСУ были выпущены десятки снарядов из вооружения БМП и гранатометов, также использовалось стрелковое оружие. Нарушено энергоснабжение 12 населенных пунктов на юге Республики.

Украинские силовики за неделю стянули к фронту на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях тяжелую артиллерию, реактивную артиллерию, минометы и танки. А также Украинские силовики проводили разведку местности при помощи девяти беспилотных летательных аппаратов. Об этом сегодня заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В район населенного пункта Станица Луганская прибыла колона техники в составе четырех БМП и пяти грузовых автомобилей с личным составом. В населенный пункт Болотенное прибыло подразделение иностранных наемников численностью до 40 человек, а в район населенного пункта Светлодарск прибыли три снайперские группы, вооруженные крупнокалиберными винтовками иностранного производства. В населенные пункты Нижнетеплое и Петровка прибыли подразделения из состава отдельного штурмового батальона "Айдар" для проведения провокационных действий в отношении Народной милиции ЛНР. В населенном пункте Новоалександровка ведутся инженерные работы по оборудованию капониров для БМП и огневых позиций для минометных расчетов. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко.

Киевские силовики за прошедшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. Район села Желтое дважды обстрелян с направления села Лобачево, огонь велся из минометов и автоматических станковых гранатометов. С направления Новозвановки киевские силовики обстреляли район села Калиново из АГС и СПГ. По району поселка Фрунзе велся огонь из стрелкового оружия с направления села Крымское.

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг посетит Донецк, по предварительной информации, в среду, 14 декабря. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее