Украина уже стала сырьевым придатком западных корпораций — киевский эксперт

После евромайдана власть Украины подписала ряд международных соглашений, которые затруднили экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, зато увеличили долю сырья в экспорте, в том числе сельскохозяйственном.

Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал научный сотрудник Института мировой экономики Национальной академии наук Украины Всеволод Степанюк. Прямая речь: «Когда готовая продукция у нас составляет около 2% общего объема аграрного экспорта, это ненормально. Мы превращаемся в сырьевую латифундию, где люди значения не имеют, и есть крупное товарное производство сырья. Нагрузка на украинские почвы уже максимальная», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, нынешняя политика Киева работает не на украинского производителя, а исключительно на поддержку транснациональных корпораций. «В структуре сельскохозяйственного экспорта у нас почти 98% – продукция растительного происхождения, в основном – товарное зерно. Сейчас Украина с этой продукцией оказалась в проигрышной ситуации. Цены – на минимуме за последние лет 20, и в ближайший год расти не будут, - подчеркнул Всеволод Степанюк. –

Кроме того, Украина окружена двумя мощными объединениями – ЕС и Таможенный союз, где продукция сельского хозяйства дотируется. И украинские производители поставлены в плохие условия. Это приводит к монополизации рынка крупными корпорациями и агрохолдингами. Агрохолдинги начинают монополизировать и логистическую инфраструктуру. Они строят элеваторы, портовые мощности и прочее. Государство самоустранилось. Как мелкому производителю продать свою продукцию, если нет логистики? В Украине – дефицит вагонов для перевозки сельхозпродукции. То есть, политика правительства в плане поддержки экспорта отсутствует», — подвел печальный итог киевский эксперт.