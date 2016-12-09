Главная

Украина уже стала сырьевым придатком западных корпораций — киевский эксперт

опубликовано alex1943 в Пт, 09/12/2016 - 23:23 Новость: тема тэги гео
Stepan
После евромайдана власть Украины подписала ряд международных соглашений, которые затруднили экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, зато увеличили долю сырья в экспорте, в том числе сельскохозяйственном.

Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал научный сотрудник Института мировой экономики Национальной академии наук Украины Всеволод Степанюк. Прямая речь: «Когда готовая продукция у нас составляет около 2% общего объема аграрного экспорта, это ненормально. Мы превращаемся в сырьевую латифундию, где люди значения не имеют, и есть крупное товарное производство сырья. Нагрузка на украинские почвы уже максимальная», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, нынешняя политика Киева работает не на украинского производителя, а исключительно на поддержку транснациональных корпораций. «В структуре сельскохозяйственного экспорта у нас почти 98% – продукция растительного происхождения, в основном – товарное зерно. Сейчас Украина с этой продукцией оказалась в проигрышной ситуации. Цены – на минимуме за последние лет 20, и в ближайший год расти не будут, - подчеркнул Всеволод Степанюк. –

Кроме того, Украина окружена двумя мощными объединениями – ЕС и Таможенный союз, где продукция сельского хозяйства дотируется. И украинские производители поставлены в плохие условия. Это приводит к монополизации рынка крупными корпорациями и агрохолдингами. Агрохолдинги начинают монополизировать и логистическую инфраструктуру. Они строят элеваторы, портовые мощности и прочее. Государство самоустранилось. Как мелкому производителю продать свою продукцию, если нет логистики? В Украине – дефицит вагонов для перевозки сельхозпродукции. То есть, политика правительства в плане поддержки экспорта отсутствует», — подвел печальный итог киевский эксперт.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет