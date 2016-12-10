Администрация Порошенко назначила Онищенко государственным изменником в пользу России

В комментарии пресс-службы Администрации Президента, предоставленном украинским СМИ, заявлено, что британская адвокатская компания Atkins Thomson будет защищать интересы Украины в дискредитационной кампании против руководства Украины, развязанной беглым нардепом Александром Онищенко.

"Александр Онищенко (Кадыров) - подозреваемый в создании организованной преступной группировки, коррупции и государственной измене в пользу России. С целью избежания ответственности он покинул Украину и развернул за её пределами голословную и не подкрепленную никакими доказательствами дискредитационную кампанию против руководства Украины", - отметили в АП.

"В этих условиях Atkins Thomson, одна из самых известных в области медиа-права юридических компаний, защищает интересы Украины. О более детальной информации просим обращаться по адресу: Graham@atkinsthomson.com", - отметили в пресс-службе АП.

В пресс-службе «скромно» умалчивают о том, в какую стоимость обойдутся украинскому налогоплательщику услуги «одной из самых известных в области медиа-права юридических компаний». На сайте http://atkinsthomson.com расценки их услуг, к сожалению, не приводятся. Пока что деятельность Atkins Thomson заключалась только в рассылке писем с угрозой подать иск в суд против СМИ, которые распространяют заявления Александра Онищенко.