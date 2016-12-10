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Вопрос на засыпку задали украинскому чиновнику: как при зарплате в 300 долларов можно «скопить» 300 тысяч долларов?

опубликовано alex1943 в Сб, 10/12/2016 - 00:13 Новость: тема тэги гео

Богатствами украинских чиновников заинтересовались не только представители криминала и западные СМИ, но также украинские активисты на местах. В частности, в Луцке (административный центр Волыни) несколько десятков активистов и депутатов местного облсовета пришли в кабинет начальника Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Волынской области Михаила Лемищака, который в своей электронной декларации указал 1,8 млн грн и 242 тыс. долл. в наличке.

Помимо этого главный казначей Волыни владеет несколькими крупными участками земли, жилым домом в 300 кв. метров, большой квартирой в центре Луцка, это, не считая дорогих авто, часов за 20 тыс. долларов и прочих статусных «подарков».

Местные активисты, в основном в военной форме, пришли в кабинет к Лемищаку, чтобы попросить его «поделиться секретом успеха», ведь до этого он работал в контрольно-ревизионном управлении, возглавлял налоговую службу, то есть был чиновником и зарабатывал официально не более 8000 гривен.

Надо отдать должное, активисты вели себя более, чем вежливо, в отличие от «мусорных люстраторов», возможно, потому, что работали на камеру. «Такие деньги нельзя отложить с зарплаты в 8000 гривен. У вас счета в различных банках. В вашей декларации 168000 гривен подарков. Сын Дмитрий вам подарил 20000, дочь Екатерина. Мы ее прекрасно знаем. Она работает на зарплату 1800 гривен. Или это не ваша декларация?», - спрашивали чиновника нежданные гости.

А в конце предложили начальнику казначейства написать заявление на имя руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с просьбой проверить его декларацию, а также заявление на отпуск за свой счет на время проведения этой проверки. Интересно, какое продолжение будет у этой мирной истории?

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