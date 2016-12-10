На стыке политики и психиатрии

Главный редактор немецкого издания Bild назвал главу МИД РФ "военным преступником" и предложил руководству МИД ФРГ прекратить с ним общаться. Сам Сергей Лавров считает СМИ Германии по части русофобии "впереди планеты всей". Дело дошло до того, что Россию обвиняют в попытках дестабилизировать обстановку в Германии. Ранее спецслужбы ФРГ настойчиво утверждали об угрозах кибератак с территории России.

То есть, налицо недовольство Россией на грани политики и, пожалуй, психиатрии. То ли владельцы немецких СМИ недовольны успехами правительственной армии Сирии, то ли они раздражены как идут дела в европейской экономике, несмотря на "приватизацию" в феврале 2014 года Украины.

Как только российская армия ушла из восточной Германии, немецкие политики разорвали и добили Югославию, а затем приступили к обычному натиску в восточном направлении (на этот раз в экономико-политическом стиле). Сейчас дела в европейской экономике и финансах (как и везде) идут не очень, плюс мигранты (которые уже раздражают коренное население) все прибывают и прибывают. Решили, что иного способа, чем запугивать Россией немецкого обывателя, пока еще не придумано. Это, по крайней мере, отвлекает.

«Угроза с востока», «агрессия Москвы», «бесчеловечные убийства детей» и все такое прочее. Однако, много ли знает, например, немецкий обыватель о русских медсестрах, лечивших сирийских детей и недавно подло убитых «умеренной сирийской оппозицией». Часто ли вспоминают о русских детях (и их родителях), погибших на борту следовавшего из Египта российского авиалайнера. Почему-то получилось так, что немецкая демократия и свобода слова вновь оказались избирательны. Остается лишь догадываться, это стандартная политика так называемых "наших западных партнеров" или уже психиатрия.