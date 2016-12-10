О ситуации в Сирии

Президент Сирии Башар Асад дал интервью газете «Аль-Ватан». Он обратил внимание на то, что запад и его партнеры на Ближнем Востоке очень зависят от результатов проекта развала Сирии, который осуществляется при поддержке Турции. Провал этих планов в Алеппо способен серьезно изменить события. Сирийский президент по-прежнему намерен бороться не только за освобождение Алеппо, но и всей Сирии. Террористы использовали базу в Алеппо как свое преимущество, которое состояло, в том числе, в близости границы с Турцией. Это существенно облегчает логистическую поддержку террористов в Сирии.

В основе действовавшего турецкого плана был контроль Алеппо. Башар Асад обратил внимание, что решение задачи освобождения Алеппо имеет особое значение, однако это не будет окончанием борьбы. Операции правительственных сил будут продолжены до полной ликвидации терроризма на сирийской территории. Президент Сирии обратил внимание, что западные страны и прежде всего США настаивают на прекращении боевых действиях потому, что боевики, которых они поддерживают, оказались в сложном положении.

Кроме сотрудничества в военной области с Россией, сирийское правительство хотело бы укрепить взаимовыгодные отношения двух стран и в экономической области. Башар Асад считает, что сирийский народ вряд ли будет доволен, если компании из стран, которые разрушали Сирию, будут участвовать в будущих экономических проектах на территории сирийского государства.

Вернувшись к отношениям с Турцией, президент САР заметил, что пока турецкая политика находится в ведении "психически неуравновешенного человека", можно ожидать чего угодно, потому что в его поступках нет логики. С точки зрения логики отношения Турции и Сирии должны быть хорошими, однако этого нет с начала конфликта в Сирии. Сирийский лидер обратил внимание, что правительство готово поддерживать любой (политический) диалог между сирийцами, в том случае, если это не связано с поддержкой терроризма и иностранными политическими влияниями.