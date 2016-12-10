Сводка событий в Сирии за 9 декабря 2016 года

Генеральная ассамблея ООН потребовала немедленно прекратить боевые действия в Сирии, при этом вся ответственность за деятельность боевиков возложена на официальный Дамаск.Инициатором проведения заседания и автором проекта резолюции выступила Канада. В документе требуют «немедленного и полного прекращения всех нападений на гражданских лиц и гражданские объекты», а также «незамедлительного прекращения всех осад в Сирии, в том числе в Алеппо». Резолюция также требует «немедленного прекращения боевых действий̆» и предоставления гуманитарным агентствам «быстрого, безопасного, непрерывного, беспрепятственного и безусловного гуманитарного доступа на всей̆ территории Сирии».Постпред России при ООН Виталий Чуркин до голосования в ГА ООН заявил, что не поддержит проект резолюции. Он отметил недостатки документа, в частности, что «неверно определены причины зарождения и развития конфликта в Сирии, зашкаливает обвинительный акцент в адрес властей страны». Он также подчеркнул, что в тексте «нет четкого указания на то, что режим прекращения боевых действий не может распространяться на террористов», не упоминается ключевая проблема отмежевания от террористов умеренной вооруженной оппозиции и «не учитывается последняя динамика вокруг Алеппо».

За принятие документа проголосовали 122 страны, против высказались 13, в том числе Россия, Белоруссия, Иран, КНДР и Сирия. Еще 36 государств воздержались.

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин в ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что фантомная концепция умеренной сирийской оппозиции фактически провалилась.

Россия оказывает сирийским властям помощь в борьбе с террористами, которые "хлынули в страну изо всех щелей" с целью расправиться с законным правительством, а также прилагает "колоссальные усилия" для прекращения войны в Сирии и вывода сирийцев на прямые переговоры относительно будущего политического устройства страны.

Он подчеркнул: "Вооруженный экстремизм в Сирии очень быстро подмял под себя протестные движения. Сращивание этих явлений произошло при обширной финансовой, материальной и пропагандистской поддержке извне". Таким образом, концепция так называемой умеренной оппозиции провалилась.

По его словам, "отдельные международные и региональные игроки, которым однажды пришло в голову сменить власть в Дамаске и круто перекроить политическую, этноконфессиональную и экономическую карту региона" спровоцировали сирийский конфликт, и это стоит рассматривать как современную агрессивную форму колониализма.

Чуркин указал на то, что российская сторона сосредоточена на оказании гуманитарной помощи мирному населению и призвал к скорейшему возобновлению межсирийского диалога, отметив, что полугодовой перерыв в дискуссиях "по причине неготовности разрозненной оппозиции к предметному разговору" - это недопустимая роскошь. "Рассчитываем на более активную позицию ооновского посредничества", - подчеркнул постпред.

Чуркин также напомнил о чрезмерной важности сформировать "подлинно глобальную антитеррористическую коалицию на базе международного права". По его словам, тема создания такой коалиции заслуживает "самого широкого обсуждения всеми государствами-членами ООН, в том числе на площадке Генеральной Ассамблеи".

Общее командование армией и вооружёнными силами Сирии объявило об остановке всех боевых действий в городе Алеппо. Но войскам оставили право ответить на огонь или обстрелы со стороны террористов по мирным кварталам и позициям армии.

Сирийская армия в одностороннем порядке приостановила боевые действия в ряде районов провинций Дамаск и Идлиб. «Сегодня начиная с 18 часов, сирийские войска полностью приостановили наступление в районе населенных пунктов Мадайя и Забадани провинции Дамаск, а также городов Фуа и Кефрайя провинции Идлиб», — сказал источник.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что боевые действия в сирийском Алеппо не завершились окончательно, а были приостановлены на определенный период.

«Во-первых, я не говорил, что боевые действия полностью приостановлены, полностью прекратились. Я сказал, что они были вчера приостановлены на определенный период, чтобы помочь уйти гражданскому населению, людям, которые хотели это сделать», — сказал он. Министр также подчеркнул, что боевые действия в Восточном Алеппо продолжатся после гуманитарной паузы, пока боевики не покинут данную территорию.

Глава МИД России Сергей Лавров допустил возможность того, что США предпримут неожиданные ходы на переговорах в Женеве по ситуации в восточном Алеппо.

«Я не могу ручаться, что опять не будет какого-то сюрприза, потому что слишком много непонятного в том, как себя американская сторона ведет на переговорах с нами по Сирии», — сказал министр.

В то же время, он заявил, что стороны могут подойти вплотную к достижению договоренностей о прекращении боевых действий в одном из крупнейших городов Сирии.

«Есть очень хорошая возможность договориться о том, как окончательно завершить урегулирование ситуации в восточном Алеппо путем выхода оттуда всех без исключения боевиков», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам встречи СМИД ОБСЕ.

Сирийские власти готовы возобновить переговоры с оппозицией, но без внешнего давления и каких-либо условий. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Сирии.

Документ стал ответом на слова спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры о том, что пришло время вновь обратить внимание на возможность межсирийского диалога.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1040. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий – 94.

За сутки зафиксировано 40 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Алеппо (22), Дамаск (14), Латакия (3) и Дараа (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Глава Белого дома Барак Обама подписал меморандум, снимающий запрет на поставки оружия, оборудования и техники союзникам США для борьбы с террористами в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Установить, что операции, включающие предоставление военного снаряжения и услуг для иностранных войск, нерегулярным силам, группам или отдельным лицам, оказывающим поддержку или содействие продолжающимся военным операциям США против терроризма в Сирии, является необходимой мерой в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов», — говорится в документе, адресованному Госсекретарю США и министру обороны США.

Отмечается, что Госдепартамент и Пентагон будут обязаны получить одобрение Конгресса для оказания военной помощи войскам и силам в Сирии. Деталей того, о каких именно поставках идет речь, не приводится.

Попадание американских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) к боевикам в Сирии опасно и для Воздушно-космических сил России, и для других стран, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Худшим итогом такого решения было бы попадание в руки террористов различных видов вооружения, в том числе ПЗРК, что, естественно, идет вразрез с международными конвенциями на этот счет и представляет серьезную угрозу не только для региона. Фактически попадание ПЗРК в руки террористов представляет собой угрозу для всех стран мира», – заявил Песков.

США не планируют поставлять сирийской оппозиции переносные зенитно-ракетные комплексы, но не могут гарантировать, что поставляемое оружие не попадет к террористам, заявил представитель госдепартамента Марк Тонер.

«Мы по-прежнему не намерены поставлять им ПЗРК. Наша позиция в этом вопросе не изменилась», - заявил Тонер, комментируя решение президента США Барака Обамы отменить ограничения на поставки оружия в Сирию союзникам по борьбе с террористической организации «Исламское государство».

«Помощь, которую мы оказываем этим группам, находится под тщательным наблюдением. Но, разумеется, я не могу сказать, и мы говорили об этом раньше, что на поле боя это снаряжение не может оказаться в других руках. Но мы не видели этого в последнее время», - сказал представитель госдепа.

Причиной снятия ограничений на поставки вооружений союзникам США по борьбе с боевиками террористических организаций в Сирии является операция по освобождению Ракки, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации США.

«Это снятие, запрошенное министром обороны и подписанное сегодня президентом, разрешает поставки оборудования партнерам, которые готовят кампанию в Ракке, по мере того как мы наращиваем и укрепляем отношения с силами, противостоящими «Исламскому государству», — сказал он.

Он также отметил, что президент США должен регулярно отменять подобные ограничения, так как иначе будет действовать запрет на снабжение оружием партнеров в Сирии, так как эта страна является государством – спонсором терроризма.

Внешнеполитическая служба ЕС сообщила, что девять государств, не входящих в ЕС, присоединились к дополнительным санкциям в отношении Сирии.

«Бывшая югославская республика Македония, Черногория, Сербия и Албания, страны Европейской зоны свободной торговли (EFTA) Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина и Молдавия присоединились к этому решению», — говорится в сообщении.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура с трибуны Совбеза ООН выступил с предложением о поведении крупномасштабной международной операции по восстановлению Сирии, сообщил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.

«Спецпосланник в своем выступлении сделал акцент на том, что нынешнее политическое урегулирование необходимо для того, чтобы организовать действительно масштабную международную операцию по восстановлению Сирии», – сказал Чуркин. По некоторым оценкам, для восстановления страны понадобится привлечь до 180 млрд долларов.

«Конечно, это не по силам ни одной стране, ни двум странам. А без политического урегулирования, без определенной реформы политической системы, которая в той или иной степени удовлетворила бы оппозицию, ожидать, что будет международная кампания по восстановлению, не приходится», – сказал Чуркин.

Возглавляемая США коалиция с 2014 года уничтожила не менее 50 тыс. боевиков «Исламского государства» в Ираке и Сирии, передает AFP со ссылкой на военный источник США. Согласно данным агентства, начиная с августа 2014 года, ВВС коалиции нанесли не менее 16 тыс. ударов, направленных на ликвидацию террористов в Сирии и Ираке.

SOHR сообщает, что из Ирака в Сирию перебралось около 500 боевиков ИГ. 200 - в район Аль-Баба и 300 - в район Пальмиры.

Алеппо. В пункте временного размещения Аль-Махаледж мирным жителям передано около 9 тонн гуманитарных грузов, в районе Ханану-3 нуждающимся передано около 1 тонны продовольствия, в районе Хай-эль-Ансари – около 2 тонн.

Вооруженными формированиями «Свободной сирийской армии» из реактивных систем залпового огня обстрелян квартал Баяда.

Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из РСЗО, зенитных установок, минометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы Дахия-эль-Асад, Биньямин, Джамаия Фахт, Шейх-Саид, «1070», Мухаммед-Бейк, Рамуси, Тарик-Гасан, Лерамон, Танбуд, Амри, Ансар и Эль-Макамат, военную академию Эль-Асад, электроподстанцию Шейх-Саид и район газового завода в городе Алеппо.

Боевики выпустили несколько ракет по кварталам Аль-Азамия и Сейф Ад-Доуля, в результате чего 3 человека погибли и 16 получили ранения.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

В Алеппо после ремонта готовятся к запуску системы водоснабжения и электроподачи. На данный момент восстановлена водонасосная станция, а также две электроподстанции.

Сирийские военные вывезли на автобусах из нескольких осажденных боевиками восточных районов Алеппо около 3 тыс. мирных жителей, сообщает Al Mayadeen. По прибытии в оборудованные лагеря всем были выданы наборы продуктов питания и питьевая вода. Отмечается, что несколько сотен человек шли в безопасное место пешком около 8 км, так как в автобусах не хватило мест.

Сирийское правительство амнистировало 953 из 1096 боевиков, добровольно покинувших Алеппо. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Разминирован 21 объект, в том числе две школы, электроподстанция, комплекс водоочистных сооружений, две мечети, а также другие социально значимые объекты Алеппо.

От джихадистов очищено около 90 процентов площади восточного котла.

Боевики сдались в районах Бустан аль-Каср и Шейх Саид.

Группировки "Джебхат ан-Нусра", "Ахрар аш-Шам", "Нуреддин аз-Зинки" и "Армия Алеппо" сократили своё присутствие в районах Эль-Каляса и Суккари.

Правительственной армии Сирии удалось восстановить доступ к международному аэропорту.

Протурецкие боевики при поддержке ВС Турции достигли города Эль-Баб и ведут бои на его северных и восточных окраинах. Для штурма города Анкара направила до 300 турецких спецназовцев из 10-й и 11-й бригад.

Латакия. Для общества соотечественников России «Надежда» в городе Латакия передано около 1 тонны продовольствия.

Вооруженные формирования «Ахрар аш-Шам» обстреляли из минометов населенные пункты Икко, Кинсабба и Айн-Эль Кантатра.

Отмечено боестолкновение в окрестностях н.п. Фулля.

В окрестностях н.п. Кабани САА нанесла массированные артудары по позициям и путям передвижения боевиков.

Хомс. Обстановка в окрестностях Пальмиры продолжает оставаться тяжелой (Фото 2). Боевики ИГ захватили господствующие над городом высоты Hiyal, нефтяные скважины № 17, 18, 19 и 20 месторождения Джазаль и наступают в направлении авиабазы Т4.

Армия продолжает удерживать зернохранилища.

Часть гарнизона в окрестностях Пальмиры, состоявшая из ополченцев бежала.

Конвой, шедший на помощь защитникам Пальмиры, был атакован и понес значительные потери.

В самой Пальмире, по сообщениям местных источников слышны звуки боя в окрестностях дворца Al Qatari.

По последним данным ВКС РФ и ВВС Сирии, ударами по наступающим порядкам боевиков смогли приостановить наступление ИГ.

Правительственные войска группируются в районе нефтяного месторождения Джахар.

Ожидается, что подошедшие подкрепления позволят начать контратаку в течение следующих суток.

Авиация коалиции под Пальмирой уничтожила огромный конвой ИГ, состоявший из 168 автоцистерн для перевозки нефти.

Дамаск. Жителям н.п. Маараба передано около 1 тонны продовольствия.

Вооруженные формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Джобар, Хараста и Касмия.

Обстрелам прочих боевиков подверглись населенные пункты Арбил, Бала-Эль-Кадима, Хауш-Насри, Джобар и лагерь Эль-Вафидин.

Огромный укреплённый туннель боевиков обнаружен в Восточной Гуте.

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Намер. В городе Дараа продолжаются бои в районе Аль-Баляд и в лагере беженцев Ан-Назихин.

Дейр-эз-Зор. ВВС САР уничтожили конвой ИГ на шоссе Аль-Маядин - Тайем. В составе колонны из 9 автомобилей, двигавшейся из Ирака, ехали элитные бойцы ИГ - так называемые "ингимаси" - вместе со своим командиром - гражданином Франции, сообщает ИА «Аль Масдар».

Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила четыре нефтяную скважину ИГ.

Ракка. В операции по освобождению Ракки от боевиков группировки «Исламское государство» примут участие так называемые «Сирийские элитные силы» численностью 45 тыс. человек, сообщил представитель коалиции во главе с США по борьбе с ИГ.

В результате авиаударов коалиции по н.п. Meazila погибли 28 мирных граждан.

Авиация коалиции у города Ракка уничтожила тактическую единицу, транспортное средство, боевую позицию и склад ИГ.

У города Айн Иса – повреждены пять маршрутов поставок ИГ.