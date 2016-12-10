В Брюсселе ни о чём не договорились

Под утро 10 декабря из Брюсселя, где шли газовые переговоры Российской Федерации с Украиной, пришли сообщения, что ни о чём существенном договориться не удалось.

Напомним, ранее Украина заявила о своём желании приобрести в России от полутора до четырёх миллиардов кубометров газа. Сделала она это под давлением европейцев, которые опасались, что их украинские партнёры снова будут воровать топливо, которым за лето не удосужились запастись, гордо, но глупо отказываясь от российских закупок.

Предметом расхождений у переговорщиков стала, во-первых, российская цена на газ. Россияне отказались делать Украине скидку, поскольку та цена за которую «Газпром» поставляет газ по 182 доллара за тысячу кубометров, притом, что Украина закупает в ЕС реверсный газ по 244 доллара. И при этом хочет ещё от России какой-то скидки.

Во-вторых, Россия выставляет непременным условием отмену штрафа «за злоупотребление «Газпромом» монопольного положения транзитёра газа на Украину» и неустойки за просрочку этой выплаты. Хозяйственный суд в Киеве, принявший такое решение, должен его аннулировать. Тогда и о продаже газа можно будет говорить.

Разногласия, скорее всего, будут перенесены на площадку Стокгольмского арбитражного суда.