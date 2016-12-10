Представители команды Трампа прокомментировали секретный доклад ЦРУ

Газета "Вашингтон пост" накануне опубликовала материал о том, что, согласно секретному докладу ЦРУ, Россия пыталась с помощью хакерских атак оказывать влияние на президентские выборы в США, поддерживая кандидатуру Трампа.

Представители переходной команды избранного президента США с иронией отнеслись к этому сообщению, они напомнили ЦРУ о пробирке со средствами массового поражения, которые нужно было придумать, чтобы свалить режим Саддама Хусейна.

"Это те же самые люди, которые утверждали, что Саддам Хусейн (бывший президент Ирака) будто бы обладал оружием массового уничтожения", - говорится в распространенном командой заявлении. Представители Трампа добавили: "Выборы давным-давно завершились одной из самых больших в истории побед выборщиков. Настало время двигаться, делать Америку снова великой".

Даже Сенатор Джон Маккейн, которого трудно заподозрить в симпатиях к России, : "ЦРУ, в конечном итоге, не всегда бывает право".

Белый дом подтвердил, что президент Барак Обама дал указание разведслужбам провести расследование хакерских атак на США в ходе предвыборного процесса с упором на возможное влияние России на выборы. Представитель администрации Эрик Шульц заявил, что "президент хочет разобраться в этом, поскольку воспринимает все серьезно, мы должны быть убеждены в неприкосновенности наших выборов".