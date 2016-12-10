Мавры снова завоёвывают Испанию

Сотни мигрантов с боем прорвались через ограждения, отделяющие испанский сектор Сеута в Северной Африке от территории Марокко. В штурме приняли участие от трёхсот до пятисот человек. Они использовали камни, палки и рабочие инструменты. При этом ранения получили двое испанских полицейских и трое штурмовавших.

Мигранты рвутся в Испанию, так как испанское законодательство позволяет им оккупировать дома коренных жителей. Ведь если за 48 часов хозяин не смог собственными силами освободить своё жильё от незваных гостей, то выселить мигранта можно только через суд. А это, понятное дело, долгая история.

Сейчас, в некурортный сезон, множество домовладений на Средиземноморском побережье Испании пустуют и их с успехом захватывают беженцы. Причём, это обстоятельство – головная боль не только для испанцев. Ведь особняки и коттеджи здесь принадлежат и многочисленным иностранным владельцам недвижимости. В том числе, и украинским.