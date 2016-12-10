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Пентагон готовится ограничить влияние Трампа на действия военных

опубликовано alex1943 в Сб, 10/12/2016 - 11:15 Новость: тема тэги гео
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Как в пятницу написала газета The Wall Street Journal, Пентагон готовит ряд предложений, направленных на усиление проводимой США военной кампании против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые он намерен представить избранному президенту страны Дональду Трампу. По ее данным, эти предложения включают, в частности, ослабление контроля Белого дома над принятием тактических и прочих военных решений на поле боя и предоставление в этом плане приоритета Пентагону.

Изменения, которые Минобороны США представит на рассмотрение Трампу, могут также включать ослабление ограничений, касающихся числа американских военнослужащих, направляемых на осуществление какой-либо конкретной операции. Кроме того, Пентагон может предложить уменьшить число и степень тщательности проводимых в Вашингтоне проверок перед выдачей окончательного разрешения на совершение авиаударов или проведение различных боевых миссий, пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, потенциальные рекомендации в случае реализации, скорее всего, кардиально не изменят общей стратегии США по борьбе с ИГ, однако могут дать военным больше свободы при принятии решений непосредственно на поле боя.

На протяжении всей избирательной кампании республиканец Дональд Трамп критиковал президента США Барака Обаму и его администрацию за неэффективную, по его мнению, борьбу против ИГ. Сам Трамп обещал в случае победы на выборах положить конец группировке. При этом он неоднократно указывал на необходимость сотрудничества США с государствами, заинтересованными в борьбе против террористов, в том числе с Россией.

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