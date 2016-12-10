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Антикоррупционный прокурор Украины: После вступления в должность мне запрещено водить авто

опубликовано vinodelov в Сб, 10/12/2016 - 12:20 Новость: тема тэги гео
Назар Холодницкий

После назначения на должность Антикоррупционному прокурору Украины Назару Холодницкому пришлось отказаться от многих привычных вещей, в частности, от вождения автомобиля.

Чиновник, в частности, отметил: «отказаться пришлось от многого, практически от всего того, что было прежде. Например, согласно должности мне предоставлена ​​государственная охрана. И я подписывал письмо, в котором мне запрещается водить машину. Есть элементарные встречи с друзьями в кафе. Сейчас меня в ресторане или кафе редко увидишь, если увидишь вообще. Ведь любая невинная встреча, которая не имеет отношения к работе, может быть воспринята негативно. Сейчас же телефон у всех есть, лицо известное, и если меня сфотографируют, можно показать эту картинку как с одной стороны, так и с другой. И потом долго придется кому-то объяснять.

Антикоррупционный прокурор пожаловался, что объяснение несущественных случаев отнимают у него слишком много времени, которое он хотел бы уделять работе: «например, в прошлом году меня журналист снял, когда я в половине восьмого вечера за два дня до принятия бюджета шел к Администрации президента. Мне целый год вспоминают, но тогда я шел по бюджету для САП. Я устал объяснять, надо просто работать. Потому что так можно всю работу превратить не бесконечные объяснения чего-то. То Коломойский зашел в апреле, а вспомнили об этом в ноябре. Однако причины никто не спрашивает, хотя все это видели. Также меня нельзя увидеть в элитных заведениях питания. Но так надо», — резюмировал Назар Холодницкий.

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