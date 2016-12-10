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В Сирию отправили еще 200 американских военнослужащих

опубликовано Артем Бережецкий в Сб, 10/12/2016 - 12:29 Новость: тема тэги гео
спецназ
Около 200 американских военнослужащих из подразделений по проведению спецопераций направляются в Сирию для оказания помощи курдским отрядам и сирийской вооруженной оппозиции в освобождении города Ракка, который захвачен экстремистам "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).

Глава Пентагона Эштона Картера отметил, что в подкрепление войдут военнослужащие спецназа, которые будут помогать и поддерживать местные силы в операциях по захвату Ракки.

Сосредоточение дополнительного объема военных в Сирии одобрил на прошлой неделе президент США Барак Обама, подчеркнул Картер.

Сейчас в Сирии американских военнослужащих насчитывается до 300 человек.

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