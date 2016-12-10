Игорь Додон не теряет надежды вернуть Приднестровье под юрисдикцию Молдовы

Как сегодня сообщил Додон в эфире Accent TV, его первая официальная поездка запланирована в Москву, но сразу после инаугурации он намерен посетить столицу Приднестровья Тирасполь.

«Было бы важным, чтобы мы встретились. Я понимаю, что у нас разное видение. Они говорят о независимости либо о вхождении в Россию. У нас свое видение. Я считаю, что у нас единая страна, и Приднестровье будет частью Республики Молдова. Но разные взгляды не помешают нам встретиться с новым руководителем региона. Непросто будет, но нужно сделать. Этого никто в нашей стране не делал. Я думаю, это одна из основных задач для меня как для президента», — сказал Додон.

Он полагает, что объединить Молдову и Приднестровье будет возможно в течение ближайших трех лет.

«У меня еще не было переговоров с лидерами в формате 5+2, но интуитивно я чувствую, что у нас есть два-три года — окно возможностей решения этой проблемы. У нас выборы президента, в России есть открытость к решению этого вопроса, в США президент-прагматик, в Европе меняется ситуация. Если мы не используем этот период, мы на 15-20 лет упустим этот шанс», — заявил новый президент Молдовы.