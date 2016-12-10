Выход беженцев из Алеппо. Прямая трансляция

Как сообщили ранее в Министерстве обороны России, правительственной армии удалось освободить от боевиков более 90% сирийского мегаполиса. По информации Центра примирения враждующих сторон в САР, около 18 тыс. жителей Алеппо, в том числе более 7,5 тыс. детей, были выведены из районов города, находящихся под контролем террористов.

Подробности о выводе гражданского населения сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Российским Центром примирения организован вывод мирных граждан из кварталов восточного Алеппо через гуманитарные коридоры в районе Карим-Хун и Эль-Махаяр в безопасные районы города. Люди выходят через гуманитарные коридоры непрерывным потоком в часть города, контролируемую сирийским правительством», — сказал он.

В Минобороны напомнили, что большая часть мегаполиса — 93% — контролируется сирийским правительством. Покинувшие кварталы восточного Алеппо сирийцы размещаются в специальных гуманитарных центрах, специалисты оказывают им медицинскую помощь.

«На время вывода мирных граждан сирийские войска приостановили наступление. После завершения вывода мирных жителей освобождение кварталов восточного Алеппо сирийскими войсками будет продолжено, боевики будут вытеснены или уничтожены», — заключил Конашенков.