Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион лично виноват в том, что частные структуры, подконтрольные Фирташу и другим олигархам, до сих пор бесплатно используют государственные газораспределительные системы.

Об этом заявил участник вооруженного переворота, государственный преступник Мустафа Найем.

По словам бандита с майдана, в соответствии с действующим законодательством, с 1 октября правительство и Минтопэнерго должны были инициировать перезаключения договоров со всеми облгазами, а также ввести оплату за использование газораспределительных систем. Однако этого не произошло, и облгазы, которые принадлежат компаниям олигархов, в частности Дмитрия Фирташа, Юрия Иванющенко и т. д., до сих пор используют сети бесплатно.

«У нас до сих пор действуют соглашения, заключенные во времена Януковича, о бесплатном пользовании распределительными сетями для облгазов олигархов. Ежедневно госбюджет теряет более 1 млн грн. на этих сетях. Правительство, а именно — ответственный за это вице-премьер-министр Владимир Кистион, ничего не сделали для того, чтобы отменить эти соглашения», — отметил Найем.

Он подчеркнул, что если ситуация не изменится в ближайшее заседание правительства, которое запланировано на 14 декабря, то он с группой народных депутатов подготовит соответствующее обращение в НАБУ.