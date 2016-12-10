"Серая зона" на годы

Известный киевский юрист и комментатор Татьяна Монтян оценила состояние и перспективы "европейской Украины" не в самых радужных красках. Она считает, что за три года после Евромайдана Украина превратилась в несостоятельное государство. Если тенденция не изменится, впереди эту страну ожидает распад. Причем, главным игроком может выступить вовсе не восточный сосед (как об этом любят кричать украинские националисты), а соседи западные: Польша, Венгрия и Румыния. Возможно, Западная Украина уже сейчас бы согласилась стать под польскую руку, если бы ей предложили приемлемые условия. Венгры и румыны, проживающие на Украине, тоже хотят автономии. Однако автономия, это не окончание, а лишь начало возможного процесса самоопределения.

Татьяна Монтян обращает внимание, что наиболее способное и мобильное население Украины скоро просто "разбежится по другим странам". Польша Майдан неспроста поддерживала. Сейчас украинцы в польской экономике замещают поляков, уехавших на заработки в "развитую континентальную Европу" и Великобританию. Граничащие с Украиной западные страны с интересом изучают возможности применения подрастающего украинского населения, оценивая наиболее способных уже на этапе получения ими среднего образования. Известный украинский комментатор оценивает свою страну как "серую зону", причем данная ситуация будет существовать по ее мнению долгие годы.

А может в этом и был смысл трансформации украинского государства? Вначале, после распада Советского Союза Европе было не до Украины, поскольку она «занималась» распадом Югославии на фоне собственной интеграции вокруг экономики Германии и Франции. Затем, когда интеграционные задачи закончились, наступил общий экономический кризис и черед Украины. Для этой страны был выбран идеологически похожий вариант как в Прибалтике.

Системный кризис на Украине имеет рукотворный внешнеполитический характер. Страна даже с оставшимся 42 миллионным населением не вписывается в равные европейские партнеры. Жители Украины захотели жить как в Европе и туда их конечно приняли. Но на своих условиях.