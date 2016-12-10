После продажи 19,5% акций Роснефти, как водится, появились комментарии специалистов. Михаил Хазин считает , что это скорее победа, чем поражение. Он полагает, что в мире начались серьезные процессы по созданию региональных коалиций не связанных с США и продажа крупного пакета Роснефти нужно оценивать в данном контексте. Это геополитическая игра Игоря Сечина (и конечно Владимира Путина - ред.). Михаил Хазин уверен, что приток денег в экономику РФ подобным способом - это "прорыв блокады".

Известный российский экономист Валентин Катасонов уверен, что в продаже такого крупного пакета акций в нижней точке рынка необходимости нет. У специалиста сложилось впечатление, что сделка заключена в интересах неких иностранных инвесторов. По его мнению, имеется "101 способ решить проблемы бюджета", не прибегая к продажам национального достояния Российской Федерации.

Еще один известный специалист Михаил Делягин высказался с недоумением о проведенной акции. Он полагает, что решение о приватизации Роснефти иррационально, поскольку не имеет особого экономического смысла. Михаил Делягин видит в сделке попытку выстроить «дополнительные отношения» с Катаром. Раньше Катар считался важным региональным партнером администрации Обамы и страной агрессивно противостоящей российским геополитическим интересам.

В общем, мнения сложились разные. Оценим ситуацию с двух сторон. Предположим, что это сделка "геополитическая". Администрация президента Путина пытается выстроить долгосрочные стратегические отношения с Катаром, оценивая влияние этого маленького государства на сырьевые цены и потенциал военно-политическое влияние в регионе. В частности, речь идет о влиянии на процессы, происходящие в Сирии. Практически же российские стратегические ресурсы за конкретные деньги отдаются в некий вариант концессии. И если российское руководство ставит задачу поддержания Катара, оно, конечно, этого добьется.

С другой стороны, с точки зрения логики оценим ситуацию на бытовом уровне. Предположим, что хозяин владеет квартирой. Цена на недвижимость в условиях кризиса не слишком высокая. Продав пару комнат он делает эту квартиру коммунальной. Собрав зрителей на кухне, он объявляет о прорыве "финансовой блокады". Если следовать высказанной выше логике. Удивительно то, что продажа национальных стратегических активов считается теперь в России "прорывом блокады". Прежде всего, это не прорыв (финансовой) блокады, а показатель низкого уровня собственной самостоятельности. Не только финансово-экономической, но и внешнеполитической.