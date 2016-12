Партнеры















Боевики бегут из Алеппо под видом гражданских опубликовано Марат Мусин в Сб, 10/12/2016 - 14:30

Militants are fleeing Aleppo disguised as civilians Brigade militia of the Palestinian Al-Quds over the past day has captured half the district of Sheikh Said. Militants in the southern districts of eastern Aleppo seems to have lost all hope that they will be able to defend the city. Losing one week a few dozen districts, even the most hard-nosed terrorists began to look for the way to salvation. On December 8, the media began to receive information on the fact that between the Syrian government and the extremists, agreement was reached on the withdrawal of civilians through the provision of a corridor in the al-Aziz. However, the flow of refugees terrorists are trying to leave the blocked areas. Syrian army uses a network of agents for the detection of terrorists in the crowd. Бригада палестинского ополчения Аль-Кудс за прошедшие сутки захватила половину района Шейх-Саид. Боевики в южных кварталах восточного Алеппо похоже потеряли последнюю надежду на то, что им удастся отстоять город. Потеряв за одну неделю несколько десятков кварталов, даже самые упертые террористы стали искать путь к спасению. 8 декабря в СМИ стала поступать информация, о том, что между Сирийским правительством и экстремистами было достигнуто соглашение о выводе мирных жителей через предоставленный коридор в районе аль-Азиза. Вместе с потоком беженцев террористы пытаются покинуть блокированные районы. Сирийская армия, использует агентурную сеть для выявления террористов в толпе. :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

