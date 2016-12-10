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Химическая лаборатория протурецких боевиков в Алеппо

опубликовано Марат Мусин в Сб, 10/12/2016 - 14:33
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В районе Хеллок обнаружена химическая лаборатория, принадлежавшая группировке "Мунтасир Биллах".
Это протурецкая группировка, получавшая помощь от многих гуманитарных организаций, имеющая тесные связи с националистическим турецким движением "Серые Волки". Члены бандформирования не просто обстреливали мирные кварталы Алеппо, но так же производили и применяли химическое оружие. Данные преступления, несомненно не должны остаться безнаказанными - все виновные лица в производстве и применении химического оружия должны быть найдены и переданы в руки международного суда.

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Автор (или псевдоним)
Марат Мусин

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