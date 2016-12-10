САП вызывает на допрос Олеся Довгого по делу пленок Онищенко

По факту обнародования пленок Онищенко Специализированная антикоррупционная прокуратура вызывает на допрос фигуранта этих записей народного депутата Олеся Довгого. Допрос нардепа может состояться во вторник.

Об этом заявил антикоррупционный прокурор Украины Назар Холодницкий.

В частности, прокурор отметил, что в зависимости от того, согласится ли Онищенко вернуть средства в размере нанесенного государству ущерба будет корректироваться срок его наказания: «для меня Онищенко сейчас — человек, которого подозревают в тяжком преступлении и является организатором преступной организации. И эти пленки — это способ замылить дело. Верни три миллиарда вреда и тогда поговорим о соглашении. Поговорим о мере наказания: от 7 до 12 лет, люфт большой».

Также, Назар Холодницкий рассказал о том, что накануне снятия неприкосновенности Онищенко проводил переговоры с депутатами о голосовании в парламенте.

«Еще до голосования совета за привлечение к ответственности, в июле, он приехал на Украину и на всех телеканалах уверял всех, что он честный и что не будет никуда бежать. Пришло 5 июля и он убежал. В ночь перед снятием неприкосновенности он трижды возобновлял и отменял вылет из Минска на Украину. Он не знал снимут ли неприкосновенность, наверное шли какие-то торги.

У меня возникает вопрос как у прокурора, почему он сразу не показал эти пленки? Торговался? Ждал, что придут посланцы или в Москву в Лондон? Сейчас его слова я воспринимаю как попытку избежать ответственности за свое преступление», — подчеркнул прокурор.

В свою очередь, другого нардепа, который фигурирует в записях, обнародованных Онищенко, Олеся Довгого, САП планирует допросить во вторник: «Если говорить об этом производстве, оно действительно зарегистрировано 7 декабря и в реестре НАБУ заявителем является Онищенко. То есть, факт обнаружения преступления — это заявление Онищенко. Есть тактика и методика расследования уголовных производств. Поэтому заявление — это некий Check Point. Мы сказали Онищенко: ты заявил о преступлении, мы заявление зарегистрировали, а теперь дай нам конкретную информацию, чтобы мы могли ее проверять. И пока он ее не даст, это производство дальше не сдвинется. Мы еще вызовем и допросим Олеся Довгого. Но на этом пока все. Далее следствие двигаться не может. Поэтому мы говорим Онищенко: ты сказал, а говори и б, а следствие скажет в, г, и так до конца алфавита. Но если ты просто сказал и выбросил какую-то пленку, из которой трудно что-то понять и надо назначать экспертизу, тогда дай все, что имеешь, дабы мы могли это проверить. За которые голосования ты носил деньги, по каким фракциях, кому передавал и в каких банках брал».