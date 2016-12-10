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За год работы САП открыла более 250 производств, — Холодницкий

опубликовано vinodelov в Сб, 10/12/2016 - 15:24 Новость: тема тэги гео
Холодницкий

За первый год работы Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла более 250 производств против судей, прокуроров, топ-чиновников государственных компаний и других чиновников, 44 обвинительных акта направлены в суд.

Об этом сообщил антикоррупционный прокурор Украины Назар Холодницкий.

Чиновник отметил, что работать более эффективно его ведомству мешает несовершенное и устаревшее законодательство.

«Мы работаем с той законодательной базой, которая есть. Мы не пришли со своим Уголовно-процессуальным кодексом. И мы не пришли со своими судами. Действительно, у нас по новому организованное следствие, по-новому организованное процессуальное руководство. Но оно только технически новое, но должно придерживаться того КПУ, который есть. Мы не можем выходить за его рамки. Мы не можем задерживать и сажать без залога коррупционеров, потому что КПК так говорит. Мы не можем влиять на суд, и осуществлять прокурорский надзор за судами», — отметил антикоррупционный прокурор.

Также, Назар Холодницкий объяснил, почему вопреки ожиданиям общества, до сих пор нет громких судебных приговоров в отношении высокопоставленных коррупционеров: «Почему нет приговоров? Это первый год работы. Я всегда привожу пример Румынии. Первое лицо, получившее приговор, появилось на седьмой год работы их антикоррупционного бюро. А у нас уже через полгода говорят: давайте, сажайте. Мы всех коррупционеров посадим. Но мы должны делать это в рамках закона. За первый год мы открыли более 250 производств. 44 обвинительных акты уже направлены в суд. Там есть разные категории людей: семь судей, прокуроры, топ-чиновники государственных компаний. Это только начался процесс».

Кроме этого, глава САП подчеркнул, что нет никаких конфликтов между его ведомством и Национальным антикоррупционным бюро «мы являемся теми инстанциями, которые друг друга дополняют. Без Национального антикоррупционного бюро не будет Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и наоборот, — без САП не будет НАБУ. Это все должны понимать, и так это будет в дальнейшем».

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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