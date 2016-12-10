Назар Холодницкий: Между НАБУ и САП нет никакого конфликта

Между Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой существуют юридические споры, касающиеся доказательной базы фигурантов антикоррупционных расследований, однако нет никакого конфликта

Об этом заявил Антикоррупционный прокурор Украины Назар Холодницкий.

Глава САП отметил, что его ведомство часто не соглашается с качеством доказательств, которые предоставляют детективы НАБУ, однако такие вопросы по его мнению, должны решаться в рамках политической дискуссии, а не выноситься в СМИ.

«Между НАБУ и САП нет конфликта. Есть юридические противоречия. Ведь прокурор, которому надо идти в суд в некоторых случаях не может пойти с теми доказательствами, которые предлагают детективы НАБУ. А детектив хочет быстро завершить дело и говорит: иди в суд с теми доказательствами, которые есть. Прокурор, в свою очередь, говорит, что не пойдет с тем, что есть. Идет нормальная юридическая дискуссия. Но если прокурор не идет с теми доказательствами, то заставлять его через СМИ, через Фейсбук неправильно, незаконно. Ведь сейчас заставим прокурора, а затем все вместе будем заставлять суд. Мол, одни расследовали, вторые согласовали, а суд не хочет принимать. Значит, суд плохой. Делать суд плохим там где есть слабая доказательная база неправильно. Должна быть доказательная база железная, потому что мы понимаем, против кого мы идем в суд. Чтобы идти в суд против олигархов, у нас должна быть сверхпрочная доказательная база», — отметил Назар Холодницкий.