Могерини призвала открыть доступ для эвакуации из восточного Алеппо

Евросоюз решительно осуждает о преднамеренных чрезмерных, непропорциональных и неизбирательных нападений на гражданских лиц, гуманитарных работников, медицинский персонал, школы и больницы в восточном Алеппо, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Учитывая страдания гражданского населения Алеппо, отмечается в документе, "ЕС требует, чтобы все стороны конфликта, в частности, сирийский режим, немедленно предоставили беспрепятственный и безусловный доступ для того, чтобы медицинская эвакуация больных и раненых из восточной части Алеппо могла происходить в соответствии с планом ООН, а гражданское население могло найти убежище в безопасном месте".

ЕС призывает Россию с помощью политики и путем других действий предпринять все усилия при помощи своего влияние добиться облегчения тяжелого положения в Алеппо.

Могерини настаивает на немедленном прекращении огня, чтобы ООН,якобы,смогли доставить гуманитарную помощь тем, кто остается отрезан в восточной части Алеппо.(Слова..слова..)

Слова упрека, об отказе в предоставлении гуманитарного доступа и лишение гражданских лиц поддержки, необходимой для выживания представляют собой серьезное нарушение норм международного гуманитарного права- относит к России. А желающим добровольно покинуть Алеппо должен быть предоставлен коридор обеспеченный наблюдением ООН. (Другими словами,чтобы боевики могли выйти под видом местных жителей.) ЕС так же учитывает договоренность с оппозицией о защите гражданских лиц и эвакуации раненых.

Лидер европейской дипломатии возлагает ответственность по защите населения страны на сирийский режим. Она высказала осуждения "продолжающиеся систематические, широко распространенные и грубые нарушения и злоупотребления в области прав человека и все нарушения международного гуманитарного права. Эти нарушения, в том числе беспорядочные обстрелы режимом и его союзниками.

Так же она акцентировала свои слова на голод гражданского населения и, что такая тактика ведения войны, при вынужденных перемещения населения, представляют собой нарушения норм международного гуманитарного права и должны быть немедленно прекращены.