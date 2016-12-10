Главная

Могерини призвала открыть доступ для эвакуации из восточного Алеппо

опубликовано Артем Бережецкий в Сб, 10/12/2016 - 16:08 Новость: тема тэги гео
Фредерика
Евросоюз решительно осуждает о преднамеренных чрезмерных, непропорциональных и неизбирательных нападений на гражданских лиц, гуманитарных работников, медицинский персонал, школы и больницы в восточном Алеппо, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Учитывая страдания гражданского населения Алеппо, отмечается в документе, "ЕС требует, чтобы все стороны конфликта, в частности, сирийский режим, немедленно предоставили беспрепятственный и безусловный доступ для того, чтобы медицинская эвакуация больных и раненых из восточной части Алеппо могла происходить в соответствии с планом ООН, а гражданское население могло найти убежище в безопасном месте".
ЕС призывает Россию с помощью политики и путем других действий предпринять все усилия при помощи своего влияние добиться облегчения тяжелого положения в Алеппо.
Могерини настаивает на немедленном прекращении огня, чтобы ООН,якобы,смогли доставить гуманитарную помощь тем, кто остается отрезан в восточной части Алеппо.(Слова..слова..)

Слова упрека, об отказе в предоставлении гуманитарного доступа и лишение гражданских лиц поддержки, необходимой для выживания представляют собой серьезное нарушение норм международного гуманитарного права- относит к России. А желающим добровольно покинуть Алеппо должен быть предоставлен коридор обеспеченный наблюдением ООН. (Другими словами,чтобы боевики могли выйти под видом местных жителей.) ЕС так же учитывает договоренность с оппозицией о защите гражданских лиц и эвакуации раненых.

Лидер европейской дипломатии возлагает ответственность по защите населения страны на сирийский режим. Она высказала осуждения "продолжающиеся систематические, широко распространенные и грубые нарушения и злоупотребления в области прав человека и все нарушения международного гуманитарного права. Эти нарушения, в том числе беспорядочные обстрелы режимом и его союзниками.
Так же она акцентировала свои слова на голод гражданского населения и, что такая тактика ведения войны, при вынужденных перемещения населения, представляют собой нарушения норм международного гуманитарного права и должны быть немедленно прекращены.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Артем Бережецкий ::

Автор (или псевдоним)
Артем Бережецкий

О себе

"В чем сила, брат? Сила в правде!"

Ищите меня во Вконтакте
Мой твиттер