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Главная В субботу восточное Алеппо покинули более 20 тыс. мирных жителей опубликовано Артем Бережецкий в Сб, 10/12/2016 - 16:49 Новость: тема тэги гео По данным Минобороны России, более 1,2 тыс. боевиков сложили оружие. В первую половину субботы(10 декабря)свыше 20 тыс. мирных жителей покинули восточную часть Алеппо, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал Игорь Конашенков. "За последние двое суток из районов восточного Алеппо выведено российским центром (примирения) уже около 50 тыс. мирных жителей", - добавил представитель Минобороны РФ. Вывод мирных граждан организован Российским центром примирения через гуманитарные коридоры в районе Карим-Хун и Эль-Махаяр из кварталов восточного Алеппо, в безопасные районы города. Конашенков заявил: "Предупреждаем террористов и боевиков из так называемой умеренной оппозиции, а также обращаемся к их покровителям. Не пытайтесь предпринимать каких-либо провокаций и тем более обстрелов мирных жителей, выходящих через гуманитарные коридоры". :: Артем Бережецкий :: Автор (или псевдоним)

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