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Польские пограничники обидели украинских «патриотов», заставив заплатить штраф за тризуб на их автомобиле

опубликовано vinodelov в Сб, 10/12/2016 - 17:06 Новость: тема тэги гео
Польские пограничники обидели украинских «патриотов», заставив заплатить штраф за тризуб на их автомобиле

Инцидент произошел на пункте пропуска Смильница-Кросценко. Светлана Проник и ее муж на своем автомобиле пересекали польскую границу, направляясь во французский город Бордо, где живут и работают. Один из польских пограничников увидел у них на капоте украинский герб (тот самый тризуб) и заявил, что это запрещено.

Вот как рассказывает об этом Светлана Проник: «Польский «страж граничный», взглянув на наше авто, сразу засуетился. Сказал мужу за рулем, что у нас не все в порядке с машиной… указал на трезубец на багажнике. Мол, в Польше закон это запрещает. Муж удивился, ведь трезубец не создает аварийной ситуации, никому не мешает. Тогда пограничник принес книжку с польским законом о дорожном движении, зачитал пункт, который не позволяет размещение на транспортном средстве знаков, принадлежащих другому государству, а не тому, в котором машина была зарегистрирована. «Страж граничный» говорит нам: или вы снимаете трезубец, или я выписываю штраф! Повторил это несколько раз. Наши объяснения, что едем транзитом, на него не повлияли. Ответил: «Вы сейчас на территории Польши, а у нас свой закон».

Украинские «патриоты» отказались снимать «тризуб» с капота, за что заплатили штраф в размере 100 злотых (650 грн — эквивалент примерно $25). Теперь они с обидой рассказывают, как высокомерен был польский пограничник, потому что, мол, «он привык, что украинцы, зарабатывающие на продаже польских товаров, привыкли выполнять любые приказы пограничников». На самом деле все проще: в чужой монастырь со своим уставом не ходят, будь ты хоть трижды патриот Украины.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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