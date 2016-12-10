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Президент Порошенко теперь на крючке иностранных спецслужб

опубликовано vinodelov в Сб, 10/12/2016 - 17:29 Новость: тема тэги гео
Гриценко

Об этом в украинском телеэфире заявил экс-министр обороны, ныне глава политического движения «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко. Он убежден, что в результате скандала, связанного с передачей депутатом-олигархом Александром Онищенко «коррупционного компромата» на украинского президента спецслужбам США, Порошенко теперь оказался под прицелом этих спецслужб.

«Наш президент теперь на крючке и зависит от иностранных спецслужб, это — факт. Это большая проблема», — подчеркнул Гриценко. Он также заявил, что украинские государственные деятели почему-то не следуют европейской традиции и никак не хотят самостоятельно уходить в отставку после резонансных скандалов. Мало того, Гриценко с присущей ему категоричностью заявил, что остановить коррупцию в стране можно лишь введением смертной казни за мздоимство. «По другому остановить коррупцию в Украине уже невозможно», — сказал политик.

Напомним: политик-олигарх Александр Онищенко, сбежавший в Лондон, оттуда обвиняет президента Петра Порошенко в том, что тот скупал голоса депутатов Верховной рады, причем тратил на это даже деньги, получаемые от МВФ.

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