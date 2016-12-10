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Украинский волонтер о смуте, которой грозит криминал стране майдана

опубликовано vinodelov в Сб, 10/12/2016 - 18:07 Новость: тема тэги гео
смута

Украине грозят массовые беспорядки, а спровоцируют их засилье криминалитета, который хлынул в страну со всего постсоветского пространства. В этом убежден известный украинский волонтер Мирослав Гай.

По его мнению, после обнародования электронных деклараций украинских чиновников и политиков, весь воровской мир прибывает «на жатву» в страну майдана. Это, считает Ярослав Гай, существенно изменит ситуацию в стране, граждане которой не смогут, в случае массовых беспорядков, самостоятельно себя защитить.

Вот что пишет украинский волонтер: «Ситуация, конечно, тяжелая. Я об этом писал уже множество раз, множество. Но наблюдаем прогрессию. Общество обнищало. В стране война. Огромное количество бандитов, воров в законе прибыла в Украину, в том числе из РФ… Отсутствие реформирования страны, отсутствие наказания антиукраинских политических, олигархических групп, не изменение правил игры для истеблишмента ведут к одному — смуте. После е-деклараций поделиться будут требовать все: опг, обычные бандиты, люди умеют стрелять. Полиция и СБУ создают видимость контроля. На самом деле, они не могут делать реальную работу, в силу объективных причин, кроме охраны массовых акций помощи большой концентрации правоохранителей в одном районе». (ОПГ — организованная преступная группировка — ред.)

Единственным выходом для украинцев во времена смуты Гай называет добровольное объединение граждан с правоохранителями. А вот это как раз большая проблема, поскольку «реформированные» органы правопорядка у граждан ассоциируются с властью, которая уже не в состоянии защитить закон и порядок на Украине.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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