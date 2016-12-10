НАБУ расследует дело о "черной бухгалтерии", которую украинское правительство, по заверению Манафорта, признало сфальсифицированной

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник в интервью влиятельному украинскому изданию "Зеркало недели" заявил, что НАБУ продолжает расследовать дело о "черной бухгалтерии" Партии регионов.

"НАБУ точно не намерено хоронить это дело. Мы выполнили очередное распоряжение прокурора, подготовили новый проект подозрения относительно одного из фигурантов этого дела, и, возможно, до конца недели антикоррупционная прокуратура согласует этот проект подозрения. На сегодняшний день мы сделали все, что от нас просили", - сказал Сытник. Он подчеркнул, что расследование по этому делу ведет также и Генпрокуратура.

"Сейчас проводим расследование по двум направлениям: первое - об узурпации власти Януковичем, его осуществляет ГПУ, второе - собственно, расследование НАБУ по отдельным фигурантам, которые получили средства и по которым открыты отдельные производства. Это наш ближайший приоритет в этом деле", - добавил Сытник.

А вот экс-глава избирательного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Пол Манафорт утверждает, что «черная бухгалтерия» Партии регионов является сфальсифицированным документом. Об этом он заявил в интервью CBS, ссылаясь на "украинское правительство". «Правительство Украины заявило, что «амбарная книга» была сфальсифицированным документом...», - приводит его слова портал hromadske.ua .

Манафорт отметил, что никакого расследования против него по этому факту не ведется. Вместе с тем, он признал, что покинул штаб Трампа во время избирательных гонок именно из-за этого скандала. «Я считаю, это было несправедливо, обвинения были ложными, но в действительности я стал помехой, а моя главная цель состояла в том, чтобы Трамп был избран президентом», - сказал Манафорт.

Напомним: в августе 2016 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал копии документов «черной бухгалтерии» Партии регионов о передаче средств экс-советнику Виктора Януковича Полу Манафорту. Всего, согласно документам, Манафорт получил более 12 миллионов долларов от Партии регионов с 2007 по 2009 годы.